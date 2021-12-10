Меган Маркл врала о своем настоящем возрасте: в сеть выложили доказательство

Меган Маркл случайно раскрыла свой настоящий возраст в переписке с ее бывшим помощником Джейсоном Кнауфом, попавшей в сеть. Ранее считалось, что герцогине Сассекской исполнилось 40 лет, однако после обнародованной информации стало ясно, что реальный возраст супруги принца Гарри – 44.

Это на своей странице в Twitter подтвердила королевский биограф Анджела Левин, считающаяся главным критиком пары. Она репоснула комментарий пользовательницы, которая вычислила настоящий возраст Маркл, сообщает Geo TV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Меган в своем письме Джейсону, которое должны были передать в суд, давала инструкции авторам биографической книги "В поисках свободы". В предоставленной информации значилось, что ей было два года, когда родители развелись и разъехались в разные части города.

Видео дня

Однако интерес у фанатов вызвал тот факт, что на момент развода старшим детям Томаса – ее отца от первого брака было 15 и 17 лет. Одна из пользователей Twitter вычислила возраст Меган, назвав ее Пиноккио из-за систематической лжи.

"Пиноккио указала в документах, которые вы видели, что ей было два года, когда Саманте было 15. Это значит, что у них 13-летняя разница в возрасте. Саманта родилась в ноябре 1954 года. Сейчас ей 57. Пиноккио младше на 13 лет .Эта непроизвольная ошибка раскрывает, что Пиноккио на самом деле 44 года!", – написала она.

Напомним, что 4 августа 2021 года герцогиня отпраздновала 40-летний юбилей, с которым ее поздравили герцоги Кембриджские и принц Чарльз с супругой в своих социальных сетях.

Кратко о герцогине:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, наиболее прославившаяся благодаря роли в сериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. В браке родила сына Арчи и дочь Лилибет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меган и Гарри подвергли критике за необоснованные жалобы в адрес королевской семьи. Супруги были недовольны нежеланием нанять сыну охранника, а также тем, что ему не дали титул "принц".