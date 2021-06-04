Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Великобританию – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл в 2022 году планируют приехать в Великобританию для празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Так, мероприятие состоится со 2 по 5 июня.

Об этом сообщает издание Daily Record со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, присутствие герцогов Сассекских будет неудобным и вызовет "новую головную боль" у королевской семьи. Однако Гарри все равно хочет быть там.

"Планы герцогов Сассекских вызовут новую головную боль у королевской семьи. Где они остановятся, если приедут? Какие мероприятия смогут посетить? Их можно будет пригласить на балкон Букингемского дворца во время парада?" – цитирует издание инсайдера.

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Напомним, что Елизавета II в 2022 году отметит 70-летие со дня своего вступления на британский престол, на который она взошла 6 февраля 1952 года. В честь платинового юбилея королевы состоится военный парад с церемонией выноса знамени Trooping the Colour, зажжение огней на маяках и благодарственный молебен в соборе Святого Павла в Лондоне.

Также пройдет концерт живой музыки Платиновая вечеринка во Дворце, большой юбилейный обед и театрализованное представление Платиновый юбилей.

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