Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Великобританию – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл в 2022 году планируют приехать в Великобританию для празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Так, мероприятие состоится со 2 по 5 июня.
Об этом сообщает издание Daily Record со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, присутствие герцогов Сассекских будет неудобным и вызовет "новую головную боль" у королевской семьи. Однако Гарри все равно хочет быть там.
"Планы герцогов Сассекских вызовут новую головную боль у королевской семьи. Где они остановятся, если приедут? Какие мероприятия смогут посетить? Их можно будет пригласить на балкон Букингемского дворца во время парада?" – цитирует издание инсайдера.
Напомним, что Елизавета II в 2022 году отметит 70-летие со дня своего вступления на британский престол, на который она взошла 6 февраля 1952 года. В честь платинового юбилея королевы состоится военный парад с церемонией выноса знамени Trooping the Colour, зажжение огней на маяках и благодарственный молебен в соборе Святого Павла в Лондоне.
Также пройдет концерт живой музыки Платиновая вечеринка во Дворце, большой юбилейный обед и театрализованное представление Платиновый юбилей.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.
31 марта 2020-го Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.