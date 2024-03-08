Ему 92, ей 67. Медиагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

Американский медиамагнат, основатель холдингов News Corporation и 21st Century Fox Руперт Мердок готовится к свадьбе с Еленой Жуковой, бывшей тещей российского олигарха Романа Абрамовича. Это будет его пятый за 93 года жизни брак.

67-летняя избранница одного из самых богатых мужчин мира уже ответила ему: "Да". Об этом пишет New York Times со ссылкой на людей из окружения пары. Сейчас идет подготовка к церемонии.

Представитель Реперта Мердока подтвердил журналистам, что приглашения на свадьбу уже разосланы. Празднование, по его словам, должно состояться на калифорнийском винограднике в июне этого года.

С Еленой Жуковой он, как ранее писали в СМИ, встречается с лета прошлого года. Они познакомились через третью жену Мердока – Венди Денг – на вечеринке.

Новость о свадьбе появилась через полгода после того, как медиамагнат решил закончить карьеру и передать управление корпорациями детям. В последние годы он все больше времени отводит на романтику.

Сообщалось, что летом 2022 года миллиардер расстался с моделью и бывшей женой Мика Джаггера Джерри Холл, а уже весной 2023 года обручился с Энн Лесли Смит, пенсионеркой, построившей стоматологическую карьеру. Последнюю помолвку он разорвал примерно через две недели.

У 92-летнего предпринимателя есть шесть детей. Старшей из них исполнилось 67 лет, самой младшей – всего 20.

Елена Жукова – молекулярный биолог и специалист по диабету – давно живет в США. Из России она эмигрировала в 1991-м после распада СССР. В первом браке с Александром Жуковым в 1981 году россиянка родила дочь Дарью, будущую жену миллиардера Романа Абрамовича и мать двух его детей. Они объявили о разводе в 2017-м.

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