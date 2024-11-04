Матрешки, Гагарин и российская кухня: турецкая авиакомпания опозорилась 'путеводителем' по Украине на борту

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines опозорилась упрощенной объективизацией украинской культуры в своих "путеводителях" по городам Украины. Доступ к ним предоставляется на борту через сеть Wi-Fi в самолете.

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По словам компании оказалось, что нашей стране характерно продавать сувенирные матрешки, питаться якобы русскими блюдами и носить одежду с принтом советского космонавта Юрия Гагарина. OBOZ.UA собрал позорные утверждения в "путеводителе", которые так или иначе заставляют иностранцев верить, что россияне и украинцы – "один народ".

Как утверждают создатели текстового "гида", именно в Херсоне можно попробовать разные вкусы украинской и русской кухни. Среди блюд оказались борщ и капустник, которые назвали "деликатесами", хотя для нас это традиционная еда. Более того, густую юшку из капусты россияне назвали "своей".

"Выделяясь своими культурно-художественными фестивалями и яркой ночной жизнью, Херсон также является одним из привлекательных экскурсионных маршрутов для любителей гастрономии. В городе, где можно попробовать разные вкусы украинской и русской кухни, борщ и капустняк, всемирно известное русское блюдо, являются одними из самых известных деликатесов. В Херсоне, где преобладают мясо, курица, картофель и грибы, стоит попробовать также вареники, голубцы, курицу по-киевски и плов по-киевски", – говорится в "путеводителе".

Турецкая авиакомпания также до сих пор не лишила Одессу, написанную на латыни, еще одной буквы "С". Там до сих пор "красуется" название "Odessa", хотя в правильном переводе с украинского языка (а не русского, ведь там "S" сохраняется) лишней буквы нет.

Однако это не единственное издевательство над этим портовым городом. По словам создателей "путеводителя", именно во времена так называемой царской России Одесса стала настоящим городом на берегу моря, в котором полным ходом развивалась индустриализация.

"Одесса, изменившая лицо Черного моря во времена царской России, была также известна как четвертый по величине город Российской империи XX века после Москвы, Санкт-Петербурга и Варшавы. Со многими возможностями, такими как музеи, архитектурные здания, театры и университеты, Одесса является одним из самых известных культурных центров страны", – пытается закрепить в головах туристов авиакомпания.

Стоит отметить, что в описании городов нет ни одного упоминания о достояниях во времена Киевской Руси, Великого княжества Литовского, Украинской Народной Республики и самой независимости после 1991 года.

А вот в Харькове, как указано в путеводителе, можно запросто приобрести одежду с российскими деятелями и элементы их культуры. Более того, по мнению турков, именно водка должна заинтересовать путешественников в украинских городах, ведь о ней также было указано в разделе с описанием Херсона.

"Самыми популярными товарами, которые можно приобрести в Харькове, являются украинская местная одежда, национальная одежда, футболки с принтом Юрия Гагарина, домашняя водка, ювелирные изделия и сувениры, описывающие Украину и Харьков. Кроме того, деревянные матрешки, которые являются частью русской культуры, также есть среди товаров, которые можно купить в Харькове", – говорится в текстовом "гиде".

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