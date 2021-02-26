Мать Илона Маска поделилась с фанатами уникальными фото из молодости

Мать главы компании SpaceX, предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 72-летняя Мэй поделилась с поклонниками снимками со своей молодости, на которых ей всего 17 лет.

По словам знаменитости, в то время для выхода на подиум она сама делала себе макияж и укладки. Соответствующие фото, сделанные в 60-х годах, Маск опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, мать главы компании SpaceX рассказала, что в юности на вечерние мероприятия она надевала перчатки разной длины, самостоятельно шила себе одежду, которую считала модно.

Звезда отметила, что ее навыки были очень плохими. Также она добавила, что данные снимки сделала ее мама.

Поклонники в восторге от того, как женщина выглядела в молодости. Многие подчеркнули, что ее улыбка все такая же очаровательная.

"Настоящая красота!", "Такая же красивая улыбка", "Это самая милая фотография с тобой", "Прекрасная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Мэй Маск – канадско-южноафриканская модель. Мать троих детей: сыновей Илона Маска, Кимбала Маска и дочери Тоски Маск. На протяжении 50 лет работала в качестве модели, появлялась на обложках известных журналов, включая Time.

Она снималась для рекламы хлопьев Special K, в рекламе компании Revlon, в видеоклипе исполнительницы Бейонсе, обнаженной на обложке номера журнала Тайм, посвященного проблемам со здоровьем, а также голой на обложке журнала New York Magazine в 2011 году с фальшивым животом беременной.

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