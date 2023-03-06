Маша Распутина предложила ''расстреливать и казнить'' всех, кто выступает против войны в Украине

Известная российская певица Маша Распутина, которая активно поддерживает путинский режим и, следовательно, агрессию против Украины, придумала, как "наказывать" тех, хто выступает против войны в нашей стране. По мнению путинистки, таких людей нужно убивать.

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Причем, как можно понять по словам Распутиной, лишать жизни нужно не только "непатриотичных" россиян, но и граждан других стран, которые считают убийственную войну несправедливой и бесчестной, а саму Россию признают государством-террористом. Абсурдное заявление исполнительница сделала на одном из пропагандистских телеканалов РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну, тех, которые предали за деньги, – на виселицу, всех расстрелять и на виселицу. Это мое заявление", – выдала артистка.

Кто "оккупировал" Россию, со слов Распутиной, непонятно.

Впрочем, ряд пропагандистских источников указывает, что свой короткий спич сторонница геноцида украинского народа посвятила коллегам-оппозиционерам. В частности, Борису Гребенщикову, Андрей Макаревичу, Максиму Галкину и другим.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о российских звездах, которые выступили против войны в Украине. Эти артисты эмигрировали из России, после чего некоторые из них начали устраивать благотворительные концерты, собирая деньги на помощь украинцам.

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