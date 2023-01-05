Ефросинина – о бизнесе своего мужа, который служит в ВСУ: потеряно все, оно находилось в оккупированных зонах

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, чей муж Тимур Хромаев служит в рядах ВСУ, рассказала, что произошло с его бизнесом. По словам звезды, 48-летний предприниматель потерял все, что построил по окончании чиновничьей деятельности.

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Ведущая предположила, что защита Украины – единственная, что помогло любимому не сойти с ума. Такой комментарий Ефросинина дала в интервью Наталье Влащенко на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Его бизнес очень пострадал. Почти все, что было выстроено после того, как он ушел из чиновничьей деятельности, оно находилось в оккупированной зоне. Мы ничего не знаем, что с его бизнесом там, потому что это находится в городах, которые сегодня полностью разрушены", – поделилась звезда.

Маша Ефросинина предположила, что примириться с потерей бизнеса и разлукой с родными Тимуру Хромаеву помогает служба в Вооруженных силах Украины.

"Поэтому я понимаю, что мой муж, чтобы не сойти с ума и как-то суметь жить с тем, что потеряно все в свои 48 лет, единственное что дало ему силы ментально выжить – это идти защищать Украину", – объяснила ведущая.

По словам знаменитости, лето 2022 ее любимый провел вблизи Херсона и Кривого Рога, где в то время было опасно. Этот период жизни Ефросинина вспоминает с болью.

Ведущая по просьбе мужа переехала из Украины в Польшу, однако приезжает к любимому, когда он находится на ротации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что служба Тимура Хромаева не дает покоя кремлевскому пропагандистку Владимиру Соловьеву, который попытался оболгать и унизить украинца. За мужа вступилась Маша Ефросинина.

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