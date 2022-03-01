Только вы можете снести этого е**ного человека, который сошел с ума, – Ефросинина эмоционально призвала россиян выходить на митинги

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с 2018 года является почетным послом Организации Объединенных Наций, призвала россиян выходить на митинги. Она подчеркнула, что их молчание убивает не меньше, чем пули.

Ефросинина в своем Instagram обнародовала эмоциональное видео, в котором попыталась объяснить россиянам, что они верят в пропаганду и, похоже, не хотят слышать того, что происходит. Однако, от рук кровавого диктатора страдают не только украинцы, но и те же россияне, которые на самом деле находятся у него "под колпаком" и он понемногу выкачивает оттуда воздух.

Телеведущая назвала Путина "гадкой тварью", которая дает распоряжение стрелять в мирных людей. Маша рассказала, что он нарушил даже правила войны. Когда велись переговоры, оккупанты продолжали обстрелы – российскими "Градами" поливали Киев, Харьков и другие города.

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"Судя по тому, что я до сих пор не получила ни одного звонка и сообщения со словами поддержки от ближайших родственников, которые у меня вообще остались в этой жизни: моего родного дяди, живущего в Питере, моей родной тети, которая живет в Керчи, я делаю вывод, что мозги вам продолжают прошивать с колоссальной пропагандистской силой. Ваш диктатор – это гадкая тварь, которая отдает распоряжение убивать людей", – эмоционально сказала Ефросинина.

Ведущая страстно призвала россиян преодолеть страх, выходить на митинги, ведь только так, все вместе они смогут остановить "одного сошедшего с ума человека". Ефросинина убеждает их не опасаться того, что их могут посадить в тюрьму. Это ведь не так страшно, как когда твоих детей расстреливает чужой солдат. Россияне должны бороться за свою свободу, подчеркивает телеведущая. Иначе они никогда не смогут смотреть в глаза своим детям.

"150 млн населения страны сидит дома, не выходит на улицы, боится ЗАКов, или во что вас там забирают? Так с мозгами пи**а у вас. Вы боитесь полицейских? Если вас, бл*ть, выйдет миллион на улицы Москвы, вы еще сможете продолжать жить и смотреть в глаза своим детям, Вы сможете еще дышать этим воздухом, Вы должны выйти на улицы. Только вы можете снести одного е**ного человека, который, на**й, сошел с ума. Отстаивайте свое право жить, отстаивайте свое право быть людьми свободными, а не зомби ", – призвала ведущая.

В конце видео-обращения она добавила запись, которая демонстрирует, как путинский режим зомбирует российских детей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Руслан Ханумак эмоционально обратился к своим бывшим коллегам из России и призвал поддержать Украину.