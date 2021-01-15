MARUV зажгла на концерте российского рэпера в Дубае. Видео

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) отправилась в отпуск в Дубай и поделилась с поклонниками видео, на которых танцует на концерте известного российского рэпера Моргенштерна.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram-stories. На них видно, как знаменитость двигается под песни артиста (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, MARUV не только делится с фанатами своим отдыхом на пляже и в бассейне, но и тем, как весело проводит вечера.

"Дубай полон сюрпризов в этом году", – написала звезда.

Так, она показала, как попала на концерт Моргенштерна, и станцевала там тверк под его композиции. Танцы певицы поддержала и ее подруга.

MARUV на концерте известного российского рэпера Моргенштерна Скриншот

Напомним, что Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me – начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV стала членом жюри в одном из популярных российских шоу "Суперстар", которое транслируют на телеканале "НТВ".