MARUV в белье и кожаном плаще снялась в провокационном видео
Украинская певица MARUV (Анна Корсун) поделилась с поклонниками провокационным видео, на котором продемонстрировала соблазнительное тело.
Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном черном белье. Свой образ MARUV дополнила чокером, кожаным плащом и черными массивными ботинками. В руках певица держала плетку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации MARUV. Они засыпали звезду комплиментами.
"Слишком горячо", "Шикарная. Икона стиля", "Белье шикарное. Ты в нем богиня", "Красотка", "Бомба", – написали люди.
Напомним, что MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Рианна показала пикантный снимок. На нем знаменитость позировала в одних коротких шелковых шортах и массивных украшениях. Свою пышную грудь артистка сексуально прикрыла рукой.
Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, опубликовала обнаженные снимки в лепестках роз.
Также смотрите подборку украинских знаменитостей, которые не стесняются оголиться перед миллионной аудиторией в соцсетях. Среди них – Даша Астафьева, Надя Дорофеева и другие.