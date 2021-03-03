MARUV в белье и кожаном плаще снялась в провокационном видео

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) поделилась с поклонниками провокационным видео, на котором продемонстрировала соблазнительное тело.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном черном белье. Свой образ MARUV дополнила чокером, кожаным плащом и черными массивными ботинками. В руках певица держала плетку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации MARUV. Они засыпали звезду комплиментами.

"Слишком горячо", "Шикарная. Икона стиля", "Белье шикарное. Ты в нем богиня", "Красотка", "Бомба", – написали люди.

Напомним, что MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

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