MARUV 'наехала' на Украину и оправдала украинских звезд, которые выступают в России

Эпатажная украинская певица MARUV, которая нередко дает концерты в РФ и участвует в российских шоу, объяснила, почему она и некоторые ее коллеги-соотечественники выступают в стране-агрессоре. По мнению артистки, на родине "сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита".

Анна Корсун (настоящее имя звезды) отметила, что музыканты хотят обеспечить себе достойный доход, который получить в Украине сложно из-за "плохо развитой структуры". Скандальное заявление вокалистка из Павлограда (Днепропетровская область) сделала в своих Instagram-stories.

MARUV намекнула на "кумовство" в отечественном шоу-бизнесе и призналась, что в Украине якобы нет необходимых ресурсов для развития артиста.

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"В Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне. Ну, и потому что шоу-бизнес – это все-таки в первую очередь бизнес, а не кум, брат, подруга, сват", – ответила звезда на вопрос одного из поклонников в сети.

Кроме того, певица анонсировала концерт в Москве 8 марта, на котором презентует новую программу и песню. Когда один из интернет-пользователей поинтересовался о планах выступлений в Киеве, Анна сообщила: "Скорее всего осенью".

Отметим, MARUV часто посещает различные проекты на российских телеканалах: Comedy Club (ТНТ), "Импровизация" (ТНТ) и даже сидела в жюри шоу "Суперстар" на НТВ. Имеет контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Также в 2021 году певица выпустила совместный трек с Филиппом Киркоровым под названием Komilfo.

Коротко о знаменитости:

MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) – скандальная украинская певица. Родилась в Павлограде (Днепропетровская область) 15 февраля 1991 года. Первый ее авторский альбом Stories появился в 2017-м, в 2018-м – первый видеоклип, снятый на песню DRUNK GROOVE.

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