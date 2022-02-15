31-летняя MARUV рассекретила свою беременность. Фото певицы в положении

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) объявила о своей беременности. Радостную новость звезда долгое время скрывала, но решила рассекретить ее в свой 31-й день рождения – 15 февраля.

Отцом является супруг артистки и ее PR-менеджер Александр Корсун. Об интересном положении певица сообщила в личном Instagram-аккаунте, также обнародовав фото с большим круглым животом.

"Та-дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью!" – эмоционально написала MARUV. Знаменитость не уточнила, почему раньше держала в секрете то, что ждет первенца.

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На опубликованных снимках артистка позировала в черном латексном обтягивающем платье, которое подчеркивало ее живот, и высоких сапожках. Свой образ любительница БДСМ-стилистики дополнила массивным ошейником-ожерельем.

Певица не раскрыла пол малыша или то, на каком она месяце беременности. Судя по размерам живота MARUV, она и Корсун станут родителями уже довольно скоро.

Звезда добавила, что считает свое положение самым потрясающим подарком. В комментариях подписчики поздравили MARUV, пожелав певице и ее избраннику счастья.

Напомним, что 31-летняя певица давно замужем за своим PR-менеджером Александром Корсуном. В прошлом он был концертным директором ее музыкального проекта The Pringlez.

Известно, что муж артистки получил диплом по специальности "Менеджмент" Харьковского аэрокосмического института. Провел несколько матчей за гандбольную команду "Харьков".

Ранее MARUV рассказывала, что познакомилась с Корсуном еще в 19 лет. Первая встреча произошла в стриптиз-клубе и мужчина принял незнакомку за девушку легкого поведения.

"Да он подумал, что я проститутка, когда меня увидел!.. Честно говоря, я тогда действительно вульгарно выглядела. Молодая была, 19 лет, еще ума нет. Наряжалась во все леопардовое и блестящее", – со смехом вспоминала артистка первую встречу.

Коротко о звезде:

MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) – скандальная украинская певица. Родилась в Павлограде (Днепропетровская область) 15 февраля 1991 года, с раннего детства занималась танцами и пением.

В 2013-м создала группу The Pringlez , известную каверами на популярные хиты. В 2017 году вместе с музыкальным коллективом переехала в Киев и обновила направление, состав и название группы.

В том же году появился первый ее авторский альбом Stories , в 2018-м – первый видеоклип, снятый на песню DRUNK GROOVE .

Живет в Украине, но часто выступает в России, имеет контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года артистка зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о своем интересном положении сообщила украинская блогер-миллионник Таня Пренткович. Оказалось, что Instagram-звезда уже на пятом месяце беременности. Отцом является предприниматель Андрей Гонковский, бойфренд знаменитости.