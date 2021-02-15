MARUV – 30: самые эротические фото скандальной певицы

В понедельник, 15 февраля, украинской певице MARUV исполняется 30 лет. Она известна не только своими композициями и пикантными клипами, а и сексуальными образами.

В них знаменитость появляется как на публике, так и в откровенных фотосессиях. OBOZREVATEL решил собрать подборку самых эротических нарядов MARUV, которые она демонстрировала поклонникам.

Так, на одной из фотосессий артистка позировала в черной блузе с очень глубоким декольте. Свой образ MARUV дополнила ярким макияжем и стильным украшением на шее.

Также певица активно делится со своими подписчиками в сети образами, в которых выступает на концертах. Например, MARUV позировала в красном костюме в стиле БДСМ, продемонстрировав роскошную фигуру и подтянутые ягодицы. Образ артистка дополнила шляпкой с ушками.

На одном из снимков MARUV появилась перед поклонниками в прозрачном боди с наклейками на груди. Рядом с ней позировал диджей Boosin, который стал автором не одного хита певицы.

На недавней фотосессии MARUV предстала в сексуальном образе. Она снялась для своего бренда в белье. Кроме того, артистка решила надеть парик и таким образом стала блондинкой.

На этой съемке MARUV появилась в соблазнительном белье, черных чулках и перчатках. Аппетитные формы певица прикрыла нежно-розовой фатиновой накидкой.

Отметим, что MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

Артистка известна тесными связями с российским шоу-бизнесом. Она гастролирует и дает интервью для российских СМИ, а также получает международные награды как российская певица.

На этом снимке MARUV стала гостьей в российской программе Ивана Урганта. Для съемок она выбрала черное боди, колготы и ботинки на высокой платформе.

Также певица не раз демонстрировала свои упругие ягодицы. Так, MARUV снялась в фотосессии в сексуальном боди, наверх которого надела блузку, и колготах.

Для участия в различных шоу и собственных клипах MARUV часто выбирает откровенные наряды, с помощью которых демонстрирует стройную фигуру.

Кроме того, певица снимается в сексуальных фотосессиях, показывая белье собственного бренда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV была замечена в России в компании таких артистов как Филипп Киркоров и Ани Лорак. Также вместе с ними присутствовали известный продюсер Димитрис Контопулос и бизнесмен Илиас Кокотос.