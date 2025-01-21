Марк Цукерберг, который пялился на декольте невесты Джеффа Безоса возле жены, стал звездой сети. Фото

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. На официальной церемонии присутствовало немало всемирно известных личностей и бизнес-магнатов, среди которых находился и основатель компании Meta Марк Цукерберг.

Видео дня

После торжественного мероприятия 40-летний предприниматель быстро стал звездой сети, поскольку на просторах интернета завирусилось довольно интересное фото с его участием. Один из пользователей X обнародовал снимок, где на камеру попал момент, как разработчик Facebook таращился на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса.

Церемонию вступления Трампа на должность главы государства Марк Цукерберг посетил в компании своей жены, филантропа Присциллы Чан. Основатель интернет-магазина Amazon также пришел на инаугурацию 47-го президента с любимой, журналисткой Лорен Санчес. На мероприятии пары сидели рядом, а программист оказался между двумя женщинами.

Невеста Джеффа Безоса избрала для официальной церемонии слегка откровенный монохромный образ. Она предпочла белый классический костюм, а под пиджак одела кружевной корсет с открытым декольте. Журналистке пришлось столкнуться с волной критики из-за своего аутфита, однако очень быстро внимание пользователей сети привлекло изображение с Марком Цукербергом, который смотрел на нее. Кадр мгновенно стал вирусным и собрал большое количество комментариев.

"Бедный Цукерберг. Теперь стал шаблоном для мемов. И дома тоже жду неприятности".

"Это не может быть правдой".

"Цукерберг подсматривает".

"Только что появился новый формат мемов".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что наряд Мелании Трамп на инаугурации мужа наделал шума в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!