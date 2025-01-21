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Марк Цукерберг, который пялился на декольте невесты Джеффа Безоса возле жены, стал звездой сети. Фото

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
2,3 т.
Марк Цукерберг, который пялился на декольте невесты Джеффа Безоса возле жены, стал звездой сети. Фото

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. На официальной церемонии присутствовало немало всемирно известных личностей и бизнес-магнатов, среди которых находился и основатель компании Meta Марк Цукерберг.

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После торжественного мероприятия 40-летний предприниматель быстро стал звездой сети, поскольку на просторах интернета завирусилось довольно интересное фото с его участием. Один из пользователей X обнародовал снимок, где на камеру попал момент, как разработчик Facebook таращился на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса.

Марк Цукерберг, который пялился на декольте невесты Джеффа Безоса возле жены, стал звездой сети. Фото

Церемонию вступления Трампа на должность главы государства Марк Цукерберг посетил в компании своей жены, филантропа Присциллы Чан. Основатель интернет-магазина Amazon также пришел на инаугурацию 47-го президента с любимой, журналисткой Лорен Санчес. На мероприятии пары сидели рядом, а программист оказался между двумя женщинами.

Марк Цукерберг, который пялился на декольте невесты Джеффа Безоса возле жены, стал звездой сети. Фото

Невеста Джеффа Безоса избрала для официальной церемонии слегка откровенный монохромный образ. Она предпочла белый классический костюм, а под пиджак одела кружевной корсет с открытым декольте. Журналистке пришлось столкнуться с волной критики из-за своего аутфита, однако очень быстро внимание пользователей сети привлекло изображение с Марком Цукербергом, который смотрел на нее. Кадр мгновенно стал вирусным и собрал большое количество комментариев.

"Бедный Цукерберг. Теперь стал шаблоном для мемов. И дома тоже жду неприятности".

"Это не может быть правдой".

"Цукерберг подсматривает".

"Только что появился новый формат мемов".

Марк Цукерберг, который пялился на декольте невесты Джеффа Безоса возле жены, стал звездой сети. Фото
Марк Цукерберг, который пялился на декольте невесты Джеффа Безоса возле жены, стал звездой сети. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказал, что наряд Мелании Трамп на инаугурации мужа наделал шума в сети.

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