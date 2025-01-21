Марк Цукерберг, который пялился на декольте невесты Джеффа Безоса возле жены, стал звездой сети. Фото
20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. На официальной церемонии присутствовало немало всемирно известных личностей и бизнес-магнатов, среди которых находился и основатель компании Meta Марк Цукерберг.
После торжественного мероприятия 40-летний предприниматель быстро стал звездой сети, поскольку на просторах интернета завирусилось довольно интересное фото с его участием. Один из пользователей X обнародовал снимок, где на камеру попал момент, как разработчик Facebook таращился на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса.
Церемонию вступления Трампа на должность главы государства Марк Цукерберг посетил в компании своей жены, филантропа Присциллы Чан. Основатель интернет-магазина Amazon также пришел на инаугурацию 47-го президента с любимой, журналисткой Лорен Санчес. На мероприятии пары сидели рядом, а программист оказался между двумя женщинами.
Невеста Джеффа Безоса избрала для официальной церемонии слегка откровенный монохромный образ. Она предпочла белый классический костюм, а под пиджак одела кружевной корсет с открытым декольте. Журналистке пришлось столкнуться с волной критики из-за своего аутфита, однако очень быстро внимание пользователей сети привлекло изображение с Марком Цукербергом, который смотрел на нее. Кадр мгновенно стал вирусным и собрал большое количество комментариев.
"Бедный Цукерберг. Теперь стал шаблоном для мемов. И дома тоже жду неприятности".
"Это не может быть правдой".
"Цукерберг подсматривает".
"Только что появился новый формат мемов".
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