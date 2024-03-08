Мария Бурмака назвала циничную причину, почему украинские звезды вдруг запели стихи Шевченко: это когнитивный диссонанс

Знаменитая украинская певица Мария Бурмака осветила свои мысли по поводу коллег, использующих стихи легендарных украинских поэтов для своих песен. По мнению народной артистки, не все исполнители, которые берут за основу произведения классиков, в частности, духовного пророка украинской нации Тараса Шевченко, осознают глубину идей, заложенных в этих строках.

Бурмака выразила возмущение тем, что некоторые исполнители "эксплуатируют" стихи, не имея соответствующего морального права. Своими мыслями она поделилась на личной странице в Facebook.

"Знаете, в чем этот когнитивный диссонанс? Потому что наши украинские классики – это были люди Идеи. Их жизнь была подвигом и геройским поступком. Шевченко, Стус, Расстрелянное возрождение. Эти поэты положили свою жизнь служению Украине. А многие артисты решили эти стихи, эту харизму и этот жизненный подвиг сейчас просто поюзать", – возмущается певица.

Бурмака считает, что это очень цинично: брать готовый материал, за который не нужно платить автору, и раскручивать на этом свою музыкальную карьеру. Тем более, как заметила артистка, массово это начали делать после полномасштабного вторжения, когда Шевченко, Стус и другие стали "модными".

"Стихи же на слуху, не надо писать свои, авторский гонорар Шевченко тоже не надо платить. Чтобы браться за эти стихи, нужно быть человеком хоть немного такого состава, как эти поэты, наши подвижники. В своем жизненном выборе. В своих ценностях. своих жизненных приоритетах. И так жить свою жизнь, такой выбирать путь. И не сейчас. А всегда", – резюмировала артистка.

Пост Бурмаки вызвал широкий резонанс в соцсетях. Большинство украинцев поделили мнение певицы, отметив, что не каждый артист имеет право использовать стихи украинских поэтов. Некоторые заметили, что главное – это искренность и уважение к творчеству поэтов, а не жизненный путь исполнителя. Так или иначе, сообщение Бурмаки стало вирусным, собрав менее чем через сутки после публикации более 5 тысяч лайков, 365 комментариев и 900 репостов (на момент написания новости).

Как писал OBOZ.UA, ранее Мария Бурмака рассказала, как с 1991 года ее и многих других украиноязычных музыкантов подвергали настоящему прессингу: на радио не крутили песни, а на ТВ не показывали клипы, в то время как русскоязычный продукт считался эталоном и имел бешеную ротацию на всех площадках. Певица подчеркнула, что в течение 30 лет в Украине искусственно создавался запрос на русскую и русскоязычную культуру.

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