Марина Поплавская умерла три года назад: звезды Дизель шоу показали памятные фото

Известная украинская актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская ровно три года назад, 20 октября, погибла в страшной автокатастрофе. В годовщину смерти ее коллеги решили вспомнить яркие моменты и показали трогательные снимки с актрисой.

Фото опубликовал художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов на личной странице в Facebook. "Перебирал архив фото, вспоминал, ворошил в голове старые файлы, которые память перемещает всё в более дальние уголки и набрёл на фотку с нашей с Катей "розовой свадьбы", когда Маринка спонтанно вызвалась быть тамадой и разрывала нас своей импровизацией", – написал Евгений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Он отметил, что Марина Поплавская "была одно из них, одной крови", поэтому ему было "невообразимо жаль" потерять ее.

"Спасибо, что была с нами, родимая душа. Уверен, что в следующих жизнях в любом случае найдёмся и почудим, как в былые времена", – подытожил Евгений.

Также архивными фото с актрисой поделился актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин на личной странице в Instagram.

"Ты всегда умела шутить и смеяться над собой! Твои образы и роли навсегда останутся в памяти многих поколений! Ты ушла, но обещала вернуться. Встретимся там", – написал он.

Память почтила и Яна Глущенко, которая разместила снимок у себя в InstaStories вместе с Викторией Булитко и погибшей Мариной Поплавской.

Напомним:

В 2018 году автобус с актерами развлекательного шоу столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего были пострадавшие и погибшие. Четверо актеров получили травмы, а Марина Поплавская скончалась до того, как приехала скорая помощь.

Коротко о знаменитости:

Марина Поплавская – актриса, продюсер, комик и педагог. Родилась в 1970 году в Житомирской области. Принимала участие в КВН, а с 2015 года была актрисой юмористического шоу "Дизель-шоу". Известно, что она никогда не была замужем и детей у нее не было.

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