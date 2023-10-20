'Дизель шоу' трогательно обратились к Марине Поплавской, трагически погибшей в ДТП 5 лет назад

Известная украинская комедийная актриса, звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская ровно пять лет назад, 20 октября, погибла в страшной автокатастрофе. Ее коллеги ежегодно чтят память юмористки теплыми словами.

Боль от потери яркой актрисы в коллективе "Дизель шоу" не утихает до сих пор. Пост, посвященный пятилетию со дня смерти Марины Поплавской, опубликовали в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актеры юмористической студии заверили, что со временем их боль не прошла. Актрису описали как женщину с безграничной харизмой и нескончаемой энергетикой.

"Мы гордимся, что ты была с нами. Мы помним все и будем это рассказывать и показывать всегда. Уже 5 лет ты с нами в каждом выступлении, каждой шутке, каждой песне, каждом номере и каждой улыбке! В каждой волонтерской покупке, каждой посылке на фронт! Мы точно знаем – ты с нами! Всегда защищаешь и оберегаешь всех нас с неба. Мы скучаем по тебе, мама", – говорится в посте.

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Артисты добавили, что на каждом концерте поклонники вспоминают звезду теплым словом и улыбками, а коллеги Марины Поплавской будут всегда помнить ее.

Напомним, жизнь звезды оборвалась внезапно в автобусе у села Мила Киевской области 20 октября 2018 года. В результате аварии по дороге из Львова в столицу четверо актеров "Дизель шоу" получили разные травмы, а Марина Поплавская погибла до приезда скорой помощи.

Актриса сидела на переднем сиденье автобуса, столкнувшегося с грузовиком. Шансов выжить у нее не было. Водитель полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Марина Поплавская незадолго до трагедии поделилась в соцсети стихотворением о смерти, из-за чего фанаты начали поговаривать, будто она предчувствовала гибель. Коллеги звезды уговаривали ее не ехать впереди и вспоминали, что артистка могла выйти из автобуса до ДТП и остаться живой, но решила доехать до Киева.

Церемония прощания с Мариной Поплавской прошла 22 октября в Житомире, где она жила и работала. Проститься со звездой пришли сотни поклонников ее творчества. Похоронили артистку на Корбутовском кладбище.

Позже Марина Поплавская была посмертно награждена орденом "За заслуги" ІІІ степени. Награду присудили "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства".

Как писал OBOZ.UA, сестра Марины Поплавской заявила о том, что руководство "Дизель Студио" не выплатило семье погибшей гонорары за ее последние концерты, и опубликовала переписку труппы в день аварии.

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