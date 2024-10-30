Марина Круть призналась, почему недавно задумалась о самоубийстве: пришло в голову выехать на встречную полосу

Украинская бандуристка Марина Круть, более известная как Krutь, призналась, что в прошлом боролось с суицидальными мыслями. 28-летняя артистка пережила депрессию, вызванную разрывом отношений. Ситуация усугубилась после гибели подруги исполнительницы – парамедикини Ирины "Чеки" Цыбух.

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Как рассказала Круть в интервью Маше Ефросининой, она около пяти раз задумывалась о том, чтобы уйти из жизни. "У меня были мысли. Однажды у меня был план, очень смешной на самом деле, а попыток не было ни одной. И на самом деле это была та точка неотвратимости, от которой я оттолкнулась. Это было то самое дно, на которое я встала ножками своими", – вспоминает певица.

По словам музыканта, тогда она ничего не чувствовала. Однажды, будучи за рулем, она поймала себя на жуткой мысли. "Я ехала за рулем и была одна. Мне почему-то пришло в голову в секунду выехать на встречную. Я просто подумала и представила это. Я не сделала этого, но подумала. Я очень четко помню этот день. В тот момент мне было никак. Я ничего не чувствовала", – поделилась знаменитость.

Круть не скрывает – со временем осознала, что самой ей не справиться. Тогда звезда обратилась к психиатру, после предварительной работы с психотерапевтом. Моментами, признается певица, ей хотелось испытать хотя бы что-то, чтобы спровоцировало эмоции. "Я точно помню, как в тот момент одной из причин того не делать было то, что я не хочу, чтобы снова хоронили кого-то из молодых. Не хочу, чтобы мои друзья меня хоронили, не хочу, чтобы они прожили то же самое , что и я", – рассказала девушка. Ее близкая подруга, журналистка и парамедик "Госпитальеров", 25-летняя Ирина Цыбух погибла в мае 2024 года на Харьковском направлении.

Круть добавляет – важную терапевтическую роль сыграла ее любовь к своему делу и даже собственная музыка. "И в машине я подумала, что мне настолько никак, что мне нужно послушать свою песню. Я включаю ее невыпущенную демоверсию. И я понимаю, что через 4 минуты прослушивания мне стало немного лучше. И пришла мысль, что откидываться не будем, пока альбом не закончим", – говорит артистка.

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