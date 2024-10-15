Марина Боржемская призналась, почему ее сердце до сих пор свободно: какие мужчины привлекают экс-жену Вячеслава Узелкова

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, Марина Боржемская призналась, что сейчас ее сердце свободно. Фитнес-тренер еще не нашла достойного партнера, однако хочет, чтобы ее будущий избранник был умным и толерантным человеком.

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Об этом женщина рассказала в интервью для проекта "ЖВЛ". Украинка искренне призналась: даже не помнит, когда последний раз была на свидании.

"Пока достаточно сложно с кем-то познакомиться. Не встретился тот человек, которому я подойду, который мне подойдет, с которым у нас будут общие интересы", – поделилась тренер.

В воображении Марины Боржемской все же существует образ "идеального" партнера. Она хотела бы видеть возле себя умного мужчину, который любит и уважает родителей, женщин и окружающий мир.

Сейчас тренер объединяет карьеру с материнством. Дети украинки Роберт и Оливия постоянно благодарят маму за ее неутомимую работу и откровенно говорят, что хотят видеть ее "сияющие глаза".

Напомним, ранее Марина Боржемская состояла в браке с Вячеславом Узелковым. Союз звездной пары длился 20 лет, однако в конце 2018-го они объявили о разводе.

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