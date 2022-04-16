Марченко заявила, что Медведчук вывел по минному полю ночью тысячи людей. Видео

Супруга задержанного нардепа Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко утверждает, что мужа незаконно задержали, а ведь он – "настоящий герой Украины". По ее словам, лидер ОПЗЖ среди ночи вывел "по минному полю" тысячи людей.

Об этом она заявила в комментарии росСМИ, в сети доступны ролики с ее общения с журналистами в Москве. Напомним, что жена подозреваемого в госизмене олигарха-политика выехала из Украины до начала войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Общаясь с пропагандистами, Марченко напомнила, сколько военнопленных "спас Виктор, в прям смысле этого слова".

"Не знаю, видели вы эти кадры или нет, как он шел по минному полю. Он сам вел людей по минному полю, ночью. И этих людей тысячи", – заявила телеведущая.

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Правда, когда был такой подвиг Медведчука, кого "спасал" ее муж-"герой" и куда именно выводил, она не уточнила.

Накануне супруга задержанного нардепа провела пресс-конференцию в столице страны-агрессора РФ. Во время мероприятия в Москве Марченко попыталась оправдать мужа и заявила, якобы в Украине над ним готовится "расправа".

Пластический хирург Григорий Стрикун отметил, что жену Медведчука сложно узнать по сравнению с той, которую украинцы привыкли видеть. По словам врача, очевидны несколько неудачных пластических операций.

Ранее в сети показали дом, в котором до задержания прятался Виктор Медведчук. Речь идет об особняке возле Протасового Яра, аренда которого стоит $13 тыс. в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Оксана Марченко уехала в Москву на встречу с российским шоуменом Николаем Басковым. С ним она говорила о "новом времени, настоящем, Боге и любви". Автор пропагандистского сериала "Паломница" пожаловалась, что из-за этой поездки натолкнулась на критику со стороны украинцев.