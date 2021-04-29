Мамы показали малышей с очень пышной шевелюрой и запустили тренд. Фото

Мамы со всего мира начали делиться фотографиями своих малышей с очень густой и пышной шевелюрой и запустили тренд. Они вдохновились историей австралийки Ямини Бадкар, которая ранее хвасталась своей длинноволосой дочерью.

Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail. По словам инсайдеров, все эти женщины испытывали ужасную изжогу во время беременности. Врач, который принимал роды у одной из мамочек по имени Таня, когда увидел множество волос на голове у ее новорожденного малыша, заявил, что именно это было причиной ощущения дискомфорта за грудиной (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Другая женщина, которая также страдала изжогой со своим первым длинноволосым ребенком, не удивилась, когда ее второй малыш появился на свет с густой шевелюрой.

36-летняя Бадкар, которая ранее делилась фотографиями своей дочери Нитьи, также страдала изжогой во время беременности. Смотрите и другие кадры малышей с пышной шевелюрой:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская модель Никола Маклин, которая является матерью 11-летнего мальчика по имени Страйкер, пожаловалась на то, что ее ребенку ежедневно приходится сталкиваться с гендерными стереотипами из-за "женской" прически – длина волос мальчика достает до пояса.