MamaRika вернулась из Польши, чтобы быть рядом с мужем, и показала семейное фото

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) не выдержала разлуки со своим мужем Сергеем из-за войны и вернулась из Польши вместе с 9-месячным сыном Давидом в Украину. По ее словам, сейчас семья наслаждается каждым мгновением, которое проводит вместе.

"Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого... Стоит ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире?" – подписала MamaRika фотографию с мужем и сыном на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что не виделась с Сергеем полтора месяца, поскольку была вынуждена эвакуироваться из Украины в Польшу, а после воссоединения пара отпраздновала 9 месяцев Давида.

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"Именно так, после 1,5 месяца разлуки, воссоединением нашей семьи вчера мы праздновали 9 месяцев Давидика", – добавила она.

MamaRika также анонсировала выход новой песни, которая по ее словам будет посвящена самому важному.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, MamaRika рассказала о пути, который она с мужем преодолела, чтобы спасти сына и оказаться в безопасности. Семейству пришлось бежать из-под обстрелов, оставив свой дом возле Гостомеля Киевской области.