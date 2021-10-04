"Страшный сон – застрять в рутине": MamaRika заявила, когда вернется на сцену после родов

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Люди
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Сергей Середа и MamaRika

Украинская поп-исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова), которая 2 августа родила первенца, призналась: ее очень пугает перспектива застрять в рутине. Женщина планирует вернуться к выступлениям уже в ближайшее время.

Об этом певица сообщила в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. Как отметила она, совмещать работу и материнство непросто, но реально. Пока что к уходу за малышом подключаются бабушки, но пара хочет также нанять няню.

"Времени на дневной сон у меня нет, но я успеваю все и даже больше. Пока помогают бабушки, позже подключим няню – иначе никак", – рассказала звезда.

Она считает, что рождение ребенка не должно препятствовать собственному развитию как личности, а быстрое возвращение к работе "держит в тонусе".

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MamaRika с мужем, Сергеем Середой, и сыном
Мальчика назвали Давидом

MamaRika добавила: уже на пятый день своей жизни ее сын Давид преодолел авто-приключение в 500 километров. Маршрутом поездки был Киев – Одесса, так как роды прошли в столице Украины, но с января-2021 проживают супруги в южном городе у Черного моря.

"Для меня самый страшный сон застрять в рутине, тем более малыш постоянно с нами, и это круто иметь такого компаньона рядом. Просто надо выходить из зоны комфорта и тусить вместе с ребенком", – сказала артистка. "Скоро поедем вместе на гастроли", – добавила она.

Артистка перенесла кесарево сечение

  • Анастасии Кочетовой (псевдонимы Эрика, MamaRika) 32 года. Родом она из Червонограда Львовской области.

  • Ее муж – украинский комик, ведущий Сергей Середа. Поженилась пара в Таиланде весной в 2020 года.

  • MamaRika перенесла кесарево сечение, заявив, что на кону была жизнь и здоровье ребенка. Певицу отправили домой всего четыре дня спустя после появления малыша на свет.

Певица MamaRika до родов

Как писал OBOZREVATEL, недавно MamaRika поделилась пикантными снимками, показав фигуру после родов. Артистка позировала в откровенном наряде лежа на кровати.

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