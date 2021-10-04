"Страшный сон – застрять в рутине": MamaRika заявила, когда вернется на сцену после родов

Украинская поп-исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова), которая 2 августа родила первенца, призналась: ее очень пугает перспектива застрять в рутине. Женщина планирует вернуться к выступлениям уже в ближайшее время.

Об этом певица сообщила в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. Как отметила она, совмещать работу и материнство непросто, но реально. Пока что к уходу за малышом подключаются бабушки, но пара хочет также нанять няню.

"Времени на дневной сон у меня нет, но я успеваю все и даже больше. Пока помогают бабушки, позже подключим няню – иначе никак", – рассказала звезда.

Она считает, что рождение ребенка не должно препятствовать собственному развитию как личности, а быстрое возвращение к работе "держит в тонусе".

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MamaRika добавила: уже на пятый день своей жизни ее сын Давид преодолел авто-приключение в 500 километров. Маршрутом поездки был Киев – Одесса, так как роды прошли в столице Украины, но с января-2021 проживают супруги в южном городе у Черного моря.

"Для меня самый страшный сон застрять в рутине, тем более малыш постоянно с нами, и это круто иметь такого компаньона рядом. Просто надо выходить из зоны комфорта и тусить вместе с ребенком", – сказала артистка. "Скоро поедем вместе на гастроли", – добавила она.

Анастасии Кочетовой (псевдонимы Эрика, MamaRika) 32 года. Родом она из Червонограда Львовской области.

Ее муж – украинский комик, ведущий Сергей Середа. Поженилась пара в Таиланде весной в 2020 года.

MamaRika перенесла кесарево сечение, заявив, что на кону была жизнь и здоровье ребенка. Певицу отправили домой всего четыре дня спустя после появления малыша на свет.

Как писал OBOZREVATEL, недавно MamaRika поделилась пикантными снимками, показав фигуру после родов. Артистка позировала в откровенном наряде лежа на кровати.