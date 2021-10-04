MamaRika о сложностях в материнстве и о возвращении на сцену: надо выходить из зоны комфорта. Эксклюзивное интервью

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) в начале августа впервые стала мамой – артистка родила мальчика своему супругу продюсеру Сергею Середе. Сейчас знаменитость находится в декретном отпуске, однако спустя 2 месяца после родов она подумывает о возобновлении выступлений на сцене.

О жизни после рождения ребенка, о сложностях в материнстве, почему не показывает сына, а также о возвращении в шоу-бизнес – певица рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

– Расскажите, как изменилась ваша жизнь после появления ребенка?

– Жизнь изменилась кардинально – все буквально перевернулось с ног на голову. Мы как будто живем на другой планете, где все крутится вокруг маленького человека, которого мы очень любим, и который внес смысл во все, что было и будет. Изменилось и отношение к себе, но только в лучшую сторону. Лично я себя зауважала еще больше, потому что быть мамой – это колоссальный труд и подвиг!

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– С какими сложностями вы столкнулись после рождения ребенка? Как не застрять в рутине?

– Самое сложное то, что ребенок забирает все твое время, и это нормально на первых этапах его жизни. Он во мне нуждается постоянно, учитывая, что я мать-кормилица, а кормить надо каждые 2 часа. В результате на свои дела и работу остается маленькое количество времени, поэтому приходится включать турбо-режим. Короче, задница в мыле у всех членов семьи.

Рутина действительно засасывает, поэтому мы с Сергеем спасаемся юмором и это, пожалуй, главное. Ну и само собой поддержка друг друга во всем, у нас все обязанности 50/50 и от этого значительно легче.

– Вы не показываете лицо сына. Когда планируете это сделать?

– Это наш выбор, потому что ценнее сына у нас нет никого и ничего. Думаю, когда немного подрастет, познакомим всех с нашим чудом.

– Хотите ли вы большую семью?

– Да, мы хотим создать большую семью, ну как минимум еще девочку нам надо забацать. Да и вообще мечтаю в старости кайфовать от того, что по мне ползают внуки. И желательно где-то на островах у океана...

– Планируете ли вы возвращаться на сцену? Есть ли какое-то понимание сейчас, когда будете к этому готовы?

– Я уже готова, первые даты концертов в процессе обсуждения. Я не из тех девушек, которые пропадают в декретах – бесконечно соскучилась по лайвам и живым глазам публики. Скоро в бой!

– Как вы относитесь к тем мамам, которые сразу же после родов приступают к работе?

– Я одна из них, поэтому считаю это нормой. Это не дает расслабиться и держит тебя в тонусе. И наоборот – когда ты только дома с ребенком и не меняешь картинку, то многие мамы раскисают и потом нереально себя привести в чувство. Я за то, чтобы совмещать воспитание ребенка с развитием себя как личности.

– Как планируете совмещать работу и материнство? Будете выстраивать график и наймете няню?

– Это непросто, но реально. Да, времени на дневной сон у меня нет, но я успеваю все и даже больше. Пока помогают бабушки, позже подключим няню – иначе никак. Для меня самый страшный сон застрять в рутине, тем более малыш постоянно с нами, и это круто иметь такого компаньона рядом. Просто надо выходить из зоны комфорта и тусить вместе с ребенком. Он уже на пятый день своей жизни преодолел авто-приключение в 500 км., когда возвращались из Киева в Одессу. Скоро поедем вместе на гастроли.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

MamaRika дважды входила в список самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что муж MamaRika рассказал о первой неделе отцовства. Артист признался, что ожидание от родительства значительно отличалось от реальности. Артист заявил, что первая неделя с малышом им с супругой далась не легко, но родительская радость "перекрывает такие мелочи".