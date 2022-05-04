MamaRika посвятила песню украинским матерям во время войны и показала нежные кадры с сыном

Украинская певица MamaRika, настоящее имя Анастасия Середа, выпустила новый трек. Свою песню звезда посвятила украинским матерям и детям, которые пострадали от войны России в Украине. Также исполнительница показала своего сына.

Ролик появился на YouTube-канале артистки. На кадрах MamaRika предстала вместе с девятимесячным Давидом. Звезда позировала в расстегнутой рубашке с малышом на руках (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Кроме этого, она показала черно-белые архивные кадры с ребенком, сделанные до войны, когда была счастлива и улыбаясь играла с сыном.

"Песня "Сын" – это крик души каждой украинской матери. Украинская женщина сейчас – это символ силы и любви во всем мире! Каждая из нас преодолела страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка. Я никогда не забуду то, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. твое самое дорогое сокровище жило и больше никогда не видел войны. Именно это чувствует сейчас каждая мама Украины. Мы просто должны остановить врага и дать нашим деткам светлое, мирное будущее, чтобы больше никогда не видеть страха в их глазах!" – прокомментировала трек артистка на своей странице в Instagram.

MamaRika надеется, что песня прибавит украинцам сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, MamaRika не выдержала разлуки со своим мужем Сергеем из-за войны и вернулась из Польши вместе с 9-месячным сыном Давидом в Украину. По ее словам, сейчас семья наслаждается каждым мгновением, которое проводит вместе.