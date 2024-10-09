'Мама, я отпускаю, умирайте': сын-священнослужитель Нины Матвиенко рассказал о ее последнем дне жизни

Старший сын легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, ушедшей в вечность год назад из-за онкологического заболевания, священнослужитель Иван Гончар рассказал о последнем дне жизни матери. Мужчина вспомнил, что когда пришел навестить артистку в больнице, ему приснился пророческий сон.

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Об этом иконописец рассказал в ток-шоу "Говорить вся країна". Он отметил: с самого детства Нина Митрофановна много времени проводила со своими потомками, а когда Иван избрал путь служения Богу, поддержала его.

"Перед смертью мамы мы с братом приехали причастить ее. Я тогда говорю: "Мама, я отпускаю, умирайте". Еще сон был такой особенный, что я пробудился. Проснулся, словно свет включили. Кто-то вошел в дом, я боком почувствовал, что кто-то стоит рядом и начинает мне рассказывать: "Посмотри, как хорошо в доме". Я поворачиваюсь и вижу – это мама. В этот момент я просыпаюсь, но с такой радостью. Не скажу, что это даже сон, оно будто наяву было", – поделился старший сын артистки.

По словам Ивана Гончара, у него до сих пор есть ощущение, что мама просто уехала на гастроли. Мужчина признается: хотя и провели Нину Матвиенко в последний путь, кажется, будто она все еще с ними.

Легендарная певица воспитала трех наследников: священнослужителя Ивана, художника Андрея и певицу Тоню, пошедшую по стопам матери. Сама же Нина Митрофановна росла в большой семье, где, кроме нее, было еще 10 детей.

Младший брат исполнительницы Владимир приехал к ней в больницу, чтобы побыть вместе с сестрой, которая уже не могла говорить. Оказалось, что их встреча была последней, ведь в тот день звезды не стало.

"Мы приехали с женой, она мне так ручку протянула, я ее взял за руку. Там не нужно было говорить. Разговор такой: друг на друга смотрели и мы друг друга понимали. Сказал простить, что иногда сердился на нее, не приезжал, не общался. Тогда она прощалась с нами, она просто прощалась. Она все это понимала. Там не нужно было говорить. Мне запомнилось, как она сказала, когда еще говорила: "Как я хочу победы дождаться, нашей победы", – вспомнил мужчина.

Напомним, сердце "цветка-души" Нины Матвиенко остановилось 8 октября 2023 года. Артистка отошла в засветы за два дня до своего дня рождения: 10 октября ей должно было исполниться 76.

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