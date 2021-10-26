Мать скандального Моргенштерна призналась, что у него нашли рак

Мама российского исполнителя Моргенштерна, которому запрещен въезд в Украину, рассказала о том, что в детстве у него обнаружили злокачественную опухоль. Женщина даже готовилась к самоубийству, но в последний момент диагноз не подтвердился.

О недуге сына Марина Моргенштерн призналась в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Известно, что недавно артиста госпитализировали из-за болезни почек (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

Когда Алишеру было три месяца, специалист сообщила матери мальчика, что у него образовалась злокачественная опухоль в почке, которая не подлежит лечению. Убитая горем женщина решила, что не будет жить после смерти сына.

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"Она говорила мне: "Зачем вы его рожали, у него рак почки." С трехмесячного возраста Алишера я думала о методах, как красиво вместе с ним уйти", – вспомнила Марина.

Позже оказалось, что у мальчика действительно были проблемы с почками, но онкология не подтвердилась. Врачи поставили ему новый диагноз – гидронефроз и сделали операцию.

Сейчас певец время от времени посещает врачей и проверяет свое здоровье, однако его жизни больше ничего не угрожает.

Коротко о звезде:

Алишер Монгенштерн – российский певец, рэпер, блоггер и шоумен, известный своими скандальными заявлениями и эпатажным поведением;

Считает Владимира Путина "красавчиком";

В августе 2021 года женился на своей девушке Диларе. На свадьбу пригласили известных звезд шоу-бизнеса, а торжество сыграли в стиле 90-х.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Моргенштерн сделал скандальное заявление о Дне победы и нарвался на критику россиян. Рэперу пришлось публично извиняться перед подписчиками.