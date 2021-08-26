Мама Кузьмы – о борьбе за шедевры сына: залез в кредиты и потратил на песни $180 тыс. Эксклюзив

Мама легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) – Ольга Михайловна – заявила, что основатель Moon Records Андрей Пасичник подстрекает прежний состав группы "Скрябін" претендовать на "коллективное творчество". Теперь музыканты хотят разделить 60 песен, написанных до 2003 года, аргументируя тем, что все были равны.

В комментарии для OBOZREVATEL Ольга Кузьменко отметила, что после смерти Кузьмы участников группы спрашивали о том, кто и на что претендует, однако никто так и не ответил. Недавно Андрей Пасичник опять спросил у музыкантов, будут ли они вычислять, кто и что именно написал, а потом предложил им "претендовать на песни, поскольку у них коллективное творчество".

По словам мамы Скрябина, за работу в студиях, поездки, выступления и другие расходы группы платил в основном ее сын.

Видео дня

"Если все равны, то почему за время, проведенное в студиях, платил только Кузьма?" – задается вопросом мама музыканта.

Первые года, когда музыканты начинали играть, они ходили по разным студиям, которые оплачивал их фронтмен. В те времена час работы на студии стоил $100, а для записи одной песни требовалось 28-30 часов.

"И вот простой расчет: 28-30 часов в студии обходились Кузьме $3000. Они же претендуют на все 60 песен, которые были написаны, а это $180 тысяч", – сказала Ольга Михайловна.

Тогда они поняли, что им необходима своя студия и родители Кузьмы Скрябина приняли решение вложить в нее 10 тысяч долларов.

"Андрей с отцом поехали в магазин музыкальных инструментов в Киеве и сделали первый большой вклад. После этого магазин открыли кредит и Кузьма подбирал разное техническое оснащение для студии. Кредит выплачивал со своих небольших гонораров", – рассказала Ольга Михайловна.

Она подчеркнула, что ни один из участников группы не вкладывал деньги в аппаратуру, студию или не оплачивал кредит.

"Никто, никогда из них не платил, а теперь требуют равноправных 60 песен! Хочется спросить, а на чем же вы записывали авторские шедевры? Андрей записывал все на личной студии. Платите, "коллективные создатели", нам долг за пользование нашей студией, а потом поговорим о равенстве во всем", – подытожила Ольга Кузьменко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что за последние три года, когда песни Кузьмы Скрябина играют на каждом шагу, авторские отчисления были мизерными или их вовсе не было.