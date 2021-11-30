19-летняя блогер с четырьмя детьми пожаловалась на хейт. Фото многодетной мамы

Блогер с ником Мама Клэр в 19 лет стала воспитывать троих детей и забеременела четвертым малышом – девочкой. Юная мама утверждает, что она невероятно счастлива, хотя многие хейтеры и пишут, что она испортила жизнь сама себе.

Клэр посвятила своей семье TikTok-аккаунт mamaclaire00 и уже набрала более 100 тыс. подписчиков. В своих видео она показывает реалии будней многодетной матери, а также пытается убедить ненавистников, что это осознанный выбор.

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У беременной Клэр один свой ребенок и двое приемных. Она родила в первый раз, когда ей было 18. Как рассказала блогер, отец ее первенца, сына Люка, умер.

"Я встретила своего мужа, когда Люку было 3 или 4 месяца. Вскоре после этого мы поженились. Я сейчас на пятом месяце, вынашиваю его дочь", – рассказала блогер.

У нынешнего избранника Клэр, который старше нее, есть еще двое своих детей – мальчик и девочка. Семья живет вместе.

"Мне 19 лет, в апреле будет 20, и в апреле родится девочка. Так что да, мне 19, я с четырьмя детьми и мужем, и я люблю свою жизнь", – утверждает она.

По мнению блогера, она выслушивает много критики в частности из-за большой разницы в возрасте с возлюбленным.

Однако, как рассказала Клэр, она чувствует себя успешной, у ее семьи есть дом и машина. Молодая мама заявляет, что она счастлива находится там, где она есть.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Индии 70-летняя женщина родила с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На свет появился мальчик, который стал первым ребенком супругов-пенсионеров.