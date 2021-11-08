Мама Илона Маска засветилась в вышитом платье от украинского дизайнера. Видео

73-летняя мать гениального инженера Илона Маска Мэй нарядилась в платье с вышивкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч. В эффектном образе, украшенном синим бисером, женщина отправилась на светское мероприятие в Дохе, Катар.

Об этом рассказала сама дизайнер платья Юлия Магдыч у себя в Instagram. В дополнение к платью, Мэй выбрала позолоченные массивные серьги, красную сумочку с металлическими вставками и серебряные босоножки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Юлия Магдыч родилась в 1985 году во Львове. Собственный бренд вышитых платьев девушка представила в 2013 году, с тех пор они полюбились модницам по всему миру. Средняя стоимость платьев от "Yuliya Magdych" составляет 15-20 тысяч гривень.