Мама Дана Балана показала особое место в Италии, посвященное украинцам. Фото

Известная молдавская певица и мама музыканта Дана Балана, который долгие годы работал в Украине, Людмила Балан в очередной раз продемонстрировала свою солидарность и поддержку украинскому народу. Женщина побывала в особенном месте в Италии, которое посвящено украинцам.

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Фото оттуда Людмила Балан разместила на личной странице в Instagram. Находится оно в итальянском городе Парма.

На снимке певица позировала в легком мини-платье с цветочным принтом на фоне дерева. Как оказалось, это так называемое "дерево украинцев".

"В городе Парма в Италии наши молдаване тоже показали мне "дерево украинцев". Это большое, крепкое и красивое дерево как Украинский Народ!" – оставила в описании вокалистка.

Украинские интернет-пользователи поспешили благодарить Балан за ее поддержку, которую она проявляет с первых дней полномасштабного вторжения. Кроме того, комментаторы усыпали женщину комплиментами касательно ее молодого внешнего вида и стройной фигуры.

"Спасибо за поддержку и любовь к нашему государству. Вы очаровательна", "В чем секрет вашей красоты и молодости? Великолепно! Я всегда равнялся на вас", "Приятно, что любимая украинцами Людмила Балан в далекой Италии вспоминает Украину. А от "Дерева украинцев" набирается силы, мужества, отваги, которые есть у украинского народа. Спасибо за поддержку в эти трудные времена Украины. Любим и уважаем Вас", "Какая же вы красавица", – оставляют подписчики.

Напомним, сам Дан Балан после 24 февраля практически не появляется в информационном пространстве. Подробностями своего местонахождения любимец украинской публики делиться не торопится. Известно, что полномасштабное вторжение он встретил в Киеве, но сумел выехать в родную Молдову. Однако там засиживаться артист не стал и вскоре отправился в другую страну. Какую именно – осталось тайной. Ряд СМИ указывал, что сейчас Балан находится в Турции, где занимается написанием новых песен. Все подробности – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что о Балане напомнила украинская певица Тина Кароль, которой приписывали роман с молдавским коллегой. Эти слухи возобновились. Недавно народная артистка Украины выступала в Молдове и приветствовала маму Дана Балана со сцены. Более того, она назвала артиста "лучшим мужчиной в мире".

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