Мама Артема Котенко ошеломила причиной, почему выступление Украины на Детском Евровидении 2024 едва не сорвалось

Мама представителя Украины на Детском Евровидении 2024 – 12-летнего Артема Котенко – рассказала, как выступление подростка на международной сцене чуть не сорвалось. Парень за несколько дней до шоу остался без голоса за-за болезни, но ему все же удалось выступить потрясающе и занять 3 место среди других конкурентов на песенном конкурсе.

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Как рассказала Елена Котенко в интервью Славу Демину, на первой репетиции Артем остался почти без голоса. Это было шоком для семьи.

"Он заболел. Для нас это было немного шоком. Он заболел, как мы прилетели. За четыре дня до главного выступления. На первой репетиции у него голоса не было", – рассказала женщина.

Она добавила, что два месяца подготовки Артем Котенко не болел. Именно это было одним из самых больших страхов на шоу, поэтому он пил витамины и почти не контактировал с людьми, чтобы не подхватить вирус.

"Во-первых, мы береглись как могли и весь период подготовки мы пили витамины, мы старались не контактировать с кем-то лишний раз. Два месяца подготовки мы были в ресурсе, мы были здоровы, мы были с голосом, и здесь мы прилетаем, а голоса нет", – продолжила Елена.

Женщина не исключает, что могла сработать психосоматика и Артем Котенко заболел из-за стресса и волнения.

Напомним, Артем Котенко выступал на сцене Детского Евровидения 2024 с песней Hear me now. Главным атрибутом его шоу были белые рамки с подсветкой, якобы символизирующие стены дома. Автором песни стала музыкальный продюсер Детского Евровидения Светлана Тарабарова, а в оригинале трек назывался "Дім". Изменение произошло из-за того, что украинские организаторы стремились донести месседж трека до европейских зрителей.

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