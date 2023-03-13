''Мам, я выиграл ''Оскар'': Джонатан Ке Кван разрыдался и довел до слез речью о лагере для беженцев и ''американской мечте''

Лауреат премии "Оскар" в номинации "лучший актер второго плана" Джонатан Ке Кван разрыдался, получив долгожданную награду. Он эмоционально обратился к 84-летней маме и довел до слез гостей и зрителей.

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В своей речи актер упомянул о пребывании в лагере для беженцев, когда вынужден был с семьей эвакуироваться из Вьетнама, и пути к "американской мечте". Видео на YouTube собрало почти полмиллиона просмотров за 7 часов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Слезы выступили на глазах звезды фильма "Все везде и сразу" как только он услышал о своей победе. Уже на сцене его голос дрожал, когда Ке Кван начал говорить.

"Моей маме 84 года и она сейчас смотрит церемонию дома. Мама, я только что выиграл "Оскар". Мой путь начался на лодке. Я провел год в лагере для беженцев и как-то оказался здесь, на самой большой сцене Голливуда. Они говорили, что такие истории случаются только в фильмах. Я не могу поверить, что это случилось со мной. Это и есть американская мечта", – сказал артист.

Практически после каждой фразы его поддерживали бурными аплодисментами. Коллеги актера были искренне рады его победе и не сдерживали слез.

Ке Кван поблагодарил младшего брата, маму и жену, которые ежедневно его поддерживали. Он также упомянул своих коллег по фильму и призвал всех верить в свою мечту.

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