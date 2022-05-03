Малолетние внуки Егоровой, которая поддерживает Путина, перешли на украинский, чтобы их не путали с россиянами

Украинская телеведущая Стася Ровинская, которая является дочерью известной путинистки Снежаны Егоровой, похвасталась, что ее маленькие дети самостоятельно приняли решение разговаривать на украинском языке. Из-за войны 7-летний Эван, 5-летний Эней и двухлетняя Эмма вместе с мамой и папой были вынуждены уехать заграницу.

В Европе малыши бояться, что их примут за русских, если они будут разговаривать на языке врага. Об этом дочь коллаборантки рассказала поклонникам в своих Instagram-stories.

Несмотря на пророссийскую позицию звездной мамы, Ровинская активно поддерживает Украину. По ее словам, в их семье всегда разговаривали и на родном, и на русском, однако дети зачастую выбирали для общения в быту второй язык. Когда они выехали из Киева в безопасное место, то решили полностью перейти на украинский, чтобы никто не сомневался, из какой они страны.

Видео дня

"Мои малые в Киеве дома разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка... Но когда мы выехали заграницу, они решили разговаривать на украинском, поскольку боятся, что кто-то услышит, что они разговаривают на русском и подумают, что они русские. А это стыд страшный и не дай Бог", – прокомментировала телеведущая.

Напомним, мать Стаси Ровинской, известная телеведущая из Украины Снежана Егорова публично заявляла, что поддерживает Владимира Путина. По ее словам, она не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине. Также известная телеведущая является сторонником ныне покойного депутата Госдумы, председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Она призывала своих подписчиков послушать его выступление, где он рассказывает об окончании войны в Украине "при помощи мощного оружия".

Ровинская призвала украинцев игнорировать ее мать. Она заявила, чтобы причинить ей боль, нужно не обращать внимания и забыть о таком человеке.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Егорова получила статус политической беженки в Турции. Скандалистка заявила, что теперь находится "под защитой закона", и из-за границы "не будет давать в обиду" Украину и государственный язык.