Ведущая Стася Ровинская в слезах призвала украинцев к полному игнору ее мамы Снежаны Егоровой: это не человек

Дочь пропагандистки Снежаны Егоровой, ведущая Стася Ровинская призвала украинцев игнорировать ее мать. Она заявила, чтобы причинить ей боль, нужно не обращать внимания и забыть о таком человеке.

Соответствующее заявление Ровинская сделала на личной странице в Instagram-stories. Телеведущая сопроводила stories своим селфи, на котором видно, что она плакала и опухла от слез (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели... Прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила. Вывод... Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, во всем есть грань...", – написала Стася Ровинская.

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Она добавила, что не станет рекламировать YouTube-канал своей матери Снежаны Егоровой, которая поддерживает Владимира Путина, поскольку это будет выгодно для нее, но наоборот попросила своих подписчиков забыть и игнорировать пропагандистскую телеведущую.

"Не ищете, просто забудьте. Для нее это единственное, чего она боится – что ее забудут и не будут про нее говорить и неважно, что. Поэтому забудьте, как ее зовут. Не пишите про нее, не обращайте внимания, никакого. Только так ей можно сделать больно", – написала Стася.

Добавим, что ранее Стася Ровинская призывала украинцев жаловаться на YouTube-канал Егоровой, чтобы его заблокировали.

"Потратьте, пожалуйста, минутку, пожалуйтесь на ютуб канал этой мерзости! Потому что она думает, что офигенный лидер мнений! Ненавижу", – писала Ровинская.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что телеведущая Стася Ровинская призвала россиян остановить войну, возмутившись тем, как можно молчать об убийствах людей и уничтожении Украины.

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