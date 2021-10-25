'Маленький кайфец': Пикалов признался, что Зеленская продолжает работать в 'Квартале'

Актер "Квартала 95" Александр Пикалов, который недавно заявил о разводе, рассказал о том, чем занимается жена Владимира Зеленского Елена. По словам артиста, она продолжает работать с комиками во время президентства своего мужа.

О том, какой стала Елена Зеленская Пикалов рассказал в эксклюзивном интервью Українській правді. Актер отметил, что создавать шутки очень прикольная профессия, потому что радует авторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нее очень мало времени, она появляется реже, чем раньше, но работает. И мы очень довольны. У меня мнение такое, что для нее это маленький кайфец, который остался", – считает Александр.

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Известно, что жена главы Украины работает автором для "Женского квартала" и не собирается покидать эту работу.

На вопрос, изменилась ли его хорошая подруга после того, как ее муж был избран президентом, Пикалов согласился, что некоторые изменения в поведении Елены действительно появились. Она стала более сдержанной и спокойной.

Молодые люди знакомы с 9 класса, поэтому Саша уверяет, что в свои 43 года Зеленская стала мудрой женщиной. Комик даже назвал ее "цензурой" команды, ведь первая леди теперь тщательнее относится к политическим шуткам.

"Например, начинаем хохотать по поводу денег для детей, родившихся. А Лена в теме и говорит: "не так". Я говорю: "Лена, это же юмор". А она говорит: "юмор должен быть правдивым". Появилась у нас такая цензура, откуда не ждали", – вспоминает актер.

Напомним, что в интервью Александр обмолвился о разводе с Ириной Пикаловой после 18 лет в браке. OBOZREVATEL напомнил, как выглядит экс-супруга комика и их историю любви.