Максиму Галкину и Семену Слепакову отказали в снятии статуса 'иноагента' в России

Недавно российский шоумен Максим Галкин и его коллега, комедийный актер и певец Семен Слепаков захотели оспорить свой статус "иноагента" в РФ. Однако, как стало известно, Замоскворецкий суд решил отказать артистам. К их дуэту присоединился и блогер Илья Варламов.

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Данную информацию сообщают пропагандистские СМИ. Супруг Аллы Пугачевой получил отказ из-за высказываний о полномасштабном вторжении на своих концертах. Напомним, Галкина признали иноагентом еще 16 сентября 2022 года. Что касается Слепакова, с него не захотели снимать статус из-за постов в социальных сетях и иностранного финансирования. Звезда попал в списки 14 апреля 2023 года.

Иск Ильи Варламова отклонили по причине распространения материалов "иноагентских" СМИ, а также за осуждающие власть посты и донаты из-за рубежа. Его внесли в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года.

Представительница Галкина в суде заявляла, что он не является политическим деятелем, а статус "иноагента" нарушает его право на свободу слова. "Никто не определяет темы его выступлений, это политическая сатира, он разговаривает на темы, которые его волнуют. Его личное мнение не может быть политической деятельностью", – подчеркнула юрист.

Напомним, после нападения России на Украину, Галкин со своей семьей покинул родину. Он уехал в Израиль, где купил виллу и отправил детей – Лизу и Гарри учиться в самую престижную частную школу. Юморист дает концерты по всему миру, где высмеивает кремлевский режим и артистов-путинистов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вся семья Аллы Пугачевой попрощалась с РФ. Последним из страны выехал ее младший внук Дени Байсаров. Ее наследница Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией и супругом живет в США. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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