МакSим в коме: пиарщица рассказала о состоянии певицы

Известная российская певица Марина Абросимова, известная под творческим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна. Врачи пытаются промыть артистке пораженные легкие.

Об этом рассказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская, передают подконтрольные Кремлю СМИ России. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к искусственной вентиляции легких накануне, 20 июня.

"Пока никаких изменений. МакSим оснащают кислородом, промывают ей легкие", – рассказала журналистам арт-директор.

Богушевская добавила, что медики борются жизнь поп-звезды, пытаясь снизить масштабы поражения легких. При этом тест на COVID-19, сделанный перед введением в кому, показал отрицательный результат.

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Поклонники МакSим выражают родным певицы поддержку и подбадривающие слова. Пиар-менеджер певицы передала им в ответ благодарность за это и заверила, что артистка обязательно пойдет на поправку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у певицы МакSим обнаружена сложная форма пневмонии.