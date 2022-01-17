Финалист второго сезона реалити-шоу "Холостячка" и близкий друг героини проекта и певицы Златы Огневич Максим Тарапата заинтриговал сеть фото с блондинкой. Как выяснилось, он пил шампанское с ведущей YouTube-канала "НеВинная" Лелей Зиновьевой.

В Instagram Тарапата выложил снимки с девушкой во время ужина в ресторане. Он написал пост о выборе вина и шампанского, а также добавил, что недавно на YouTube-канале уже вышло его интервью с Лелей, во время которого они готовили завтрак с игристым напитком (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Всегда восторгала картина, когда человек с непоколебимым выражением лица рассуждает, какое именно вино или шампанское хочется выпить в этот вечер. Особенно, когда разговор с сомелье больше напоминает игру в шахматы в уме, где вместо фигур используются бутылки вина разных сортов и регионов", – написал Тарапата.

Подписчики финалиста "Холостячки" в комментариях спросили, почему он не в Африке, а также добавили, что он променял Злату.

"Почему ты не в Африке?", "Рядом со Златой вы никогда так не сияли", "Макс, как так: ты "изменяешь" Злате?" "Народ ему что до конца жизни сохнуть за Златой? Не забывайте это она его бросила", "Ого...а Макс даром время не теряет", "Злата сама его ни за что не считает и если он так сделает, то его понять можно", "Только Злата, Тарапата", – написали фанаты Тарапаты.

Коротко о звездах:

Максим Тарапата – украинский предприниматель, который занимается поставками агропродукции в Китай. Также у него есть свой салон красоты. Был участником реалити-шоу "Холостячка 2", но героиня проекта – Злата Огневич ему отказала.

Леля Зиновьева – ведущая YouTube-канала о вине. Берет интервью у известных людей, в ходе которых рассказывает, как правильно выбирать этот напиток и отвечает на "любые винные вопросы".

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2013 году, где заняла третье место. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарапата рассказал, что сейчас общается с Огневич не так активно, как после ее болезненного расставания с победителем проекта Андреем Задворным. Он заявил, что между ними дружеские отношения.

Также ранее OBOZREVATEL писал, что Злата и Макс вместе встречали Новый год в Октябрьском дворце в Киеве.