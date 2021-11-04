Максим Галкин унижал украинский язык и перекривлял Тараса Шевченко. Видео

Российский комик и пародист Максим Галкин в одном из своих видео унизил украинский язык и зачитал переделанную версию стихотворения Тараса Шевченко "Заповіт". Артисту не понравилось, что гости на его шоу начали говорить об Украине.

Инцидент произошел во время съемок музыкального YouTube проекта "Музыкилити", где два певца, известных в разные эпохи, оценивают творчество современных исполнителей. В одном из выпусков студию посетили украинские артисты Никита Джигурда и Kyivstoner (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Знакомясь между собой, звезды разговорились об Украине, что не понравилось ведущему программы – Максиму Галкину.

Видео дня

Сначала он попросил зрителей " сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык ", а затем зачитал позорно переделанное стихотворение легендарного украинского поэта.

"Як умру, то поховайте, не тягніть резину. Не тягайте з ями в яму, як того грузина", – сказал комик, перебив Джигурду.

Никита Джигурда в это время эмоционально зачитывал строчки песни "Дух Украины", однако закончить ему не разрешили.

Напомним, что Министерство культуры и информационной безопасности Украины включило российского пародиста в черный список и запретило въезд на территорию государства. Таким образом, фильмы с его участием лишены лицензии на право распространения и демонстрации в стране. Ограничения вступили в силу с 3 ноября 2021 года.

Как писал OBOZREVATEL :