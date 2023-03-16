Максим Галкин обнародовал архивные фото из Украины

Российский пародист Максим Галкин, публично осудивший кремлевский режим и агрессию против Украины, опубликовал архивные кадры со съемок сериала "Все могут короли". Артист 8 лет назад позировал в городе Хотын Черновицкой области.

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К кадрам из Украины он ничего не добавил, но подписчики оценили символический пост. Фото появилось в его Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Съемки ленты проходили в 2 странах – Украине и России. В частности, многие сцены были сняты в городах Каменец-Подольский и Хотын.

Именно кадры у известной в Хотыне крепости артист обнародовал на своей странице. На снимках он одет в костюм, стилизованный под средневековую одежду. На главном герое сериала была мантия, кожаная сумка и массивное украшение на шее.

Многосерийный проект получил свое название из-за отсылки к песне жены Галкина, певицы Аллы Пугачевой – "Все могут короли".

В комментариях отозвались украинцы, которые узнали местность и вспомнили съемки.

"Мне очень понравился сериал. Даже просматривала его. Вы – классный актер", "Я помню этот фильм! Снимали в Каменце-Подольском", "Вы – человек с большой буквы. Спасибо за вашу позицию насчет Украины", "Хотынская крепость – очень красивый замок Украины", – говорится в сообщениях.

Кстати, на днях украинская актриса Светлана Косолапова посетила концерт Галкина в Америке и рассказала о знакомстве с ним. По словам звезды, пародист поддерживал нашу страну и до широкомасштабного вторжения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Максим Галкин на одном из своих выступлений признался, что от сердца желает Украине быть независимой и целой, поэтому выступил против Кремля. Он также в шутку рассказал, почему его стали недолюбливать в России после того, как Владимир Зеленский победил на президентских выборах.

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