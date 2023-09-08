Макс Барских выпустил первый украиноязычный альбом 'Звездопад': какие песни туда вошли. Видео

Новая пластинка музыканта Макса Барских вышла на лейбле Warner Music Poland, в которую вошли 10 треков. 6 из них это совершенно новые танцевальные песни: "Но", "Все возможно", "Не плачь", "Новая жизнь", "Звездопад", "Ритмы" и 4 супер блокбастера, переведенные на родной язык, среди которых: "Тумани", "Береги", "Лой, не жалей" и "Подруга-ночь".

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"Звездопад" стал восьмым по счету альбомом в дискографии Барских, над которым Макс начал работать еще в туре "Найти себя". Ради нее певец приостановил работу над англоязычными треками, поскольку почувствовал, насколько велик запрос слушателя на украинскую музыку.

Макс Барских: Моей главной целью всегда было и остается создание качественной современной украинской поп-музыки. Но это еще не всё. Ее должны слушать там, где еще вчера звучали русские песни", – комментирует премьеру певец.

Впервые украиноязычный альбом музыканта раздается на радиостанциях Казахстана, занимает высокие позиции чартов Apple Music в Болгарии и завоевывает сердца на музыкальных телеканалах Польши. Вживую новую пластинку Барских можно будет услышать уже этой зимой на большом сольном концерте певца в столичном Дворце Спорта.