Макс Барских устроил 'грязные танцы' в новом клипе. Видео, которое назвали шедевром

Популярный украинский певец Макс Барских презентовал новый клип на песню "Tequila Sunrise". В музыкальной работе артист показал "грязные танцы", которые поставила хореограф Анастасия Харченко.

Премьера клипа состоялась на официальном YouTube-канале Макса Барских. Отметим, что сингл стал вторым англоязычным треком из будущего альбома музыканта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В описании к клипу говорится, что в рецепте работы певца – пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary.

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На опубликованном видео показано, как артист прибегает к универсальному языку жестов и танца. В сюжете Барских приходит в бар, где его ожидает девушка афроамериканской внешности. Он якобы кладет на барную стойку живое сердце, которое начинает биться в такт.

"Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге", – прокомментировал певец.

Режиссером клипа выступил Алан Бадоев, который отметил, что они соединили кино и театральное повествование, благодаря чему Макс Барских максимально оголил чувства в песне.

"В "Tequila Sunrise", как никогда ранее, на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет", – отметил режиссер.

В свою очередь, хореограф Анастасия Харченко сказала, что хотела показать зрителю особый пластический мир, диктуемый музыкой. В нем оказывается главный герой, который вместе с мелодией начинает "пульсировать".

Также она назвала музыкальную работу – "одой одиночеству". Она отметила, что у певца своя отличная пластическая органика, к которой они просто подобрали правильную форму танца, чтобы показать "его внутренний крик".

К слову, впервые эта песня прозвучит на концерте Макса Барских в Сиэтле, который организован в рамках американского тура. Он состоится 26 ноября.

Пользователи сети уже успели оценить работу Барских и команды. За три часа, после премьеры, видео набрало более 20 тысяч просмотров и столько же лайков. Комментарии, которых почти 1.5 тысячи, буквально заполонили комплементы от поклонников певца.

"Это бомба, браво всей команде, шедевр", "Макс не только талантливый певец, но и человек хороший", "Классные музыка и текст, а особенно понравилась хореография", "Думала всё, больше хитов в этом году не будет, но Макс порадовал", "Обожаю, все его песни и клипы!", "Восхищаюсь твоим талантом", "И клип, и песня как всегда на высоте", "Класс! Очень страстный клип", "Великолепная песня и очень необычный клип", "Зажигательно, экзотично, свежо!", "Боже, до чего нежное и страстное исполнение! Эмоции просто зашкаливают", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Макс Барских – 31-летний украинский певец, композитор и автор песен родом из Херсона. Среди недавних премий эпатажного артиста такие: "RU.TV" в номинации "Лучший видеоклип" (2021), "Золотой граммофон" (Россия) за песню "Лей, не жалей" (2020), "Премии Муз-ТВ" в номинации "Лучшая песня" (2019), GQ Человек года в номинации "Музыкант года" (2018) и другие. О личной жизни мало, что известно, однако на сцене "Фабрики звезд-2" пытался доказать свои чувства певице Светлане Лободе. После этого попыталсязавести роман с вокалисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певец Макс Барских одержал победу в номинации "Best MTV Russia Act" на ежегодной премии MTV Europe Music Awards 2021, из-за которой в 2019 году попала в скандал MARUV.