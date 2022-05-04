Макс Барских о том, как вывозил семью из Херсона: это походило на какой-то чертов фильм

Украинский певец Макс Барских, вступивший в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, поделился историей эвакуации своей семьи из тогда еще неоккупированного российскими войсками Херсона. По его словам, он не спал более двух дней подряд, а события походили на чертов фильм.

"Я решил собрать всех членов своей семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелки. Безумие. Это было похоже на какой-то чертов фильм", – рассказал Барских в интервью Rolling Stone.

Певец добавил, что на третий день за рулем чувствовал, будто находится в наркотическом опьянении из-за сильной усталости. Впрочем, хуже всего, по мнению звезды, что со временем начинаешь привыкать к такой ситуации.

Видео дня

"Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, будто нахожусь в наркотическом опьянении. Со временем ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране – это ужасно!" – добавил он.

Напомним, несколько ранее певец представил новый трек, посвященный ВСУ и победе Украины. Исполнитель назвал его "саундтреком поддержки боевого духа украинского народа, который стал квинтэссенцией главных фраз во время войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля 2022 года Макс Барских вступил в ряды ВСУ. Артист объяснил, что не мог стоять в стороне, пока в его стране зверствуют русские солдаты.