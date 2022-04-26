Барских рассказал, почему поступил в ВСУ

Украинский певец Макс Барских, в начале апреля вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, объяснил такой поступок тем, что не мог совершить иначе, когда в стране идет война. Артист хотел поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну.

"Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто-то приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом", – подчеркнул Барских в интервью для Vogue UA.

Певец признался, что не находил места после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он понял себе, что просто помогать дистанционно – недостаточно.

"Поэтому я решил присоединиться к ВСУ – и теперь я в составе батальона под Киевом. Пока, разумеется, записан как резервист, потому что у меня нет военного опыта... Когда я на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным", – рассказал Барских.

Видео дня

Артист добавил, что война и опыт в ВСУ изменили его взгляды на мир и научили жить сегодняшним днем, наслаждаться общением с близкими людьми. В то же время, певец поделился своими планами после победы Украины.

"Обниму всех родных и близких. Обниму каждого военного. И поеду с концертами по городам Украины. Я раньше не чувствовал себя патриотом, ведь был скорее человеком мира... А сейчас я горжусь тем, что я украинец. Я убежден, это самый сильный народ в мире", – указал Барских.

Ранее Макс Барских воевал с захватчиками на музыкальном и информационном фронтах. В частности, артист назвал Россию "дырявой страной", из-за чего поругался с путинистом Тимати.

Впоследствии певец, до начала войны анонсировавший выступления в РФ, отказался возвращать россиянам деньги за билеты, а также запретил использовать свою музыку на росплощадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, устав от споров с "зазомбированными" пропагандистами, Барских призвал украинцев к полному игнорированию России и ее граждан.