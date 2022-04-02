Макс Барских готовится воевать против оккупантов: месяц назад в моих руках был микрофон, но все меняется

Украинский певец Макс Барских объявил о намерениях воевать против российских фашистов не только словами, но и оружием. Артист с 3 апреля отправится на военные учения, чтобы подготовиться к встрече с захватчиками на независимой украинской земле.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. В то время, когда певец будет учиться защищать Украину, он предложил поклонникам обдумать, как украинцы будут праздновать победу над Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Певец предстал перед подписчиками в военной форме, чтобы объявить неожиданную новость. На второй месяц войны он принял решение стать в ряды воинов и выгнать нежелательных "гостей" из Украины.

Видео дня

Исполнитель отметил, что такой поворот событий неожидан и для него самого, ведь еще месяц назад артист и не подумал бы о вооруженной борьбе с оккупантами.

"Друзья, всем привет. С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас... Время меняется", – сказал Барских.

Он предложил подписчикам написать, как они представляют празднование победы Украины над российскими фашистами, на что комментаторы ответили: "Празднуем на нашем Майдане под песню "Будет весна", "Макс, обязательно ждем твоего выступления", "Береги вас Боже, еще споем на вашем концерте".

Ранее Макс Барских воевал с захватчиками на музыкальном и информационном фронтах. В частности, артист назвал Россию "дырявой страной", из-за чего поругался с путинистом Тимати.

Позже певец, до начала войны анонсировавший выступления в РФ, отказался возвращать россиянам деньги за билеты, а также запретил использовать свою музыку на росплощадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, устав от споров с "зозомбированными" пропагандистами, Барских призвал украинцев к полному игнорированию России и ее граждан.

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