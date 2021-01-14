Маколей Калкин поддержал идею с 'ликвидацией' Трампа из 'Один дома'

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин поддержал идею убрать сцену с действующим президентом США Дональдом Трампом из фильма.

Он заявил об этом в социальной сети Twitter, оставив комментарий под публикацией пользователя @maxschramp. Тот удалил изображение и голос Трампа из отрывка киноленты, пишет Daily Mail.

"Браво", – коротко ответил Калкин на вирусный твит, который набрал более 17 тысяч ретвитов и 101 тысяч лайков.

Отметим, что появление Трампа в эпизоде фильма "Один дома 2" в 1992 году состоялось из-за ультиматума, поставленного съемочной группе. Она договорилась о съемках в лобби нью-йоркского отеля "Плаза", который в то время принадлежал Трампу. При этом предприниматель заявил, что позволит им снимать, только если его возьмут в эпизод.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьера культовой киноленты "Один дома", которая до сих пор остается для многих любимым новогодним фильмом, состоялась 30 лет назад. Мы сравнили, как выглядели актеры в первой части фильма в 1990 году и как они выглядят сейчас.