Маколей Калкін підтримав ідею з 'ліквідацією' Трампа з 'Один вдома'

Зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін підтримав ідею прибрати сцену з чинним президентом США Дональдом Трампом з фільму.

Він заявив про це в соціальній мережі Twitter, залишивши коментар під публікацією користувача @maxschramp. Той видалив зображення і голос Трампа з уривка кінострічки, пише Daily Mail.

"Браво", – коротко відповів Калкін на вірусний твіт, який набрав більше 17 тисяч ретвітів і 101 тисяч лайків.

Відзначимо, що поява Трампа в епізоді фільму "Один вдома 2" в 1992 році відбулася через ультиматум, поставлений знімальній групі. Вона домовилася про зйомки в лобі нью-йоркського готелю "Плаза", який в той час належав Трампу. При цьому підприємець заявив, що дозволить їм знімати, тільки якщо його візьмуть в епізод.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єра культової кінострічки "Один вдома", яка до цих пір залишається для багатьох улюбленим новорічним фільмом, відбулася 30 років тому. Ми порівняли, як виглядали актори в першій частині фільму в 1990 році і як вони виглядають зараз.