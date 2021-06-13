Макацария впервые рассказал об отношениях с 19-летней возлюбленной

Известный грузинский шоумен Иракли Макацария заверил, что у него с его возлюбленной 19-летней Елизаветой серьезные отношения. И даже разница в возрасте 17 лет совершенно их не смущает.

Так, Иракли публично признался в любви к девушке. Он признался, что на тему отношений он старается говорить не много, рассказывал в программе "Светская жизнь".

"Я стараюсь на эту тему много не говорить, просто порадуйтесь за меня, все замечательно", – говорил Макацария.

Кроме того, он заверил, что несмотря на разницу между друг другом в 17 лет, у них отличные отношениях.

"Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное", – признался шоумен.

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Коротко о знаменитости:

Иракли Макацария – грузинский шоумен, основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая одной из первых начала сотрудничать с Болливудом.

В 2016 году стал главным героем "Холостяк-6". А позже он все чаще начал появляться на украинском телевидении: звезда стал тренером одного из известных проектов, а также принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иракли Макацария поделился с поклонниками видео, на котором показал зажигательную танцевальную тренировку со своей возлюбленной Елизаветой. Пара двигалась в такт в тренажерном зале под ритмичную музыку.