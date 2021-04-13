Макацария со своей 19-летней девушкой показал зажигательный ролик из машины

Известный грузинский шоумен Иракли Макацария, который недавно впервые показал свою избранницу Лизу, наслаждался вместе с ней зажигательной музыкой в машине.

Соответствующее stories появилось на странице в Instagram 19-летней возлюбленной знаменитости. Так, они вместе слушали песню MONATIK "Кружит" и при этом пытались спеть ее, открывая рот под музыку (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Елизавета позировала в солнцезащитных очках с белой оправой и черном наряде. Длинные волосы были заплетены в косу, а на голове у девушки был объемный аксессуар.

Макацария со своей девушкой позировали в машине. instagram.com/stories/lizachichuaa

Коротко о знаменитости:

Иракли Макацария – грузинский шомен, основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая одной из первых начала сотрудничать с Болливудом. В 2016 году стал главным героем "Холостяк-6". А позже он все чаще начал появляться на украинском телевидении: звезда стал тренером одного из известных проектов, а также принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Макацария впервые показал свою возлюбленную. Как оказалось, ей 19 лет и она тоже из Грузии. На опубликованном снимке шоумен позировал с любимой, на котором они нежно смотрели друг другу в глаза.